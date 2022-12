Journée délicate pour les Brugeois avant un duel de Sporting où Mazzu retrouve Anderlecht

(Belga) Six rencontres sont au programme en championnat de Belgique au lendemain du week-end de Noël. Trois matches ont déjà été joués vendredi pour le compte de cette 18e journée de la Younited Pro League, la première après la Coupe du monde au Qatar.

Lundi, le derby des Sporting retiendra l'attention. A 20h45, Charleroi reçoit Anderlecht avec sur le banc carolo un Felice Mazzu opposé au club qui l'a limogé en octobre. Au-delà, le duel est d'importance entre deux formations à la recherche de points avec une équipe hennuyère 12e, 19 pts, et un match de moins que les Bruxellois 11e avec 20 unités, où le successeur de Mazzu, Brian Riemer a fait ses débuts mercredi en Coupe avec une élimination en prolongation à Genk. En début de journée, le Club de Bruges espère retrouver des eaux plus calmes, Carl Hoekfens en particulier. Les Brugeois, 4e, 33 pts, ne peuvent plus se permettre de lâcher du lest après avoir été sortis de la Coupe de Belgique. Ils reçoivent OHL, 9e, 25pts, à 13h30. L'Union (2e, 36 pts) ne peut pas non plus se permettre de perdre encore du terrain sur le leader Genk (46pts) qui va à Courtrai (chez Bernd Storck, ex-Genk), avant-dernier (12e, 12pts), à 18h15. Les Unionistes accueillent Ostende (15e, 17 pts) à 16h00. Genk est lui sur son nuage ayant aligné avant la trêve 16 matches sans défaite pour 10 victoires consécutives sans compter son succès en Coupe. Mardi (20h00), Zulte Waregem est presque obligé de l'emporter pour espérer quitter un jour la zone rouge. Anté-pénultième (13 pts), les Flandriens se rendent à Saint-Trond, plus à l'aise, 10e avec 23 pts. L'Antwerp, 3e, 35 pts, peut faire une bonne opération à condition de revenir avec les trois points d'un déplacement cependant difficile à Westerlo (7e, 26 pts). (Belga)