Premier League - Matheus Cunha quitte l'Atlético pour les Wolves

(Belga) Matheus Cunha va continuer sa carrière en Premier League. L'international brésilien va quitter l'Atlético de Madrid pour les Wolves, ont annoncé les deux clubs de football dimanche. L'attaquant de pointe de 23 ans sera d'abord prêté, à partir du 1er janvier. Certaines clauses pourraient entraîner un transfert définitif, assorti d'un contrat jusqu'en juin 2027 au Molineux Stadium.

Cunha était arrivé chez les Colchoneros en août 2021. Depuis lors, il n'a jamais réellement gagné ses galons de titulaire. Il aura joué 54 matchs pour les Madrilènes, compilant 7 buts et 8 assists. Il était pourtant arrivé à l'Atléti pour un montant estimé à 30 millions d'euros après un an et demi de belle facture au Hertha Berlin (13 buts et 10 assists en 40 matchs). Né et formé au Brésil, Cunha a fait le grand saut vers l'Europe à 18 ans, en 2017, en rejoignant le FC Sion, en Suisse. Une saison plus tard, il a rejoint Leipzig, puis en 2020 le Hertha Berlin. Première recrue de Julen Lopetegui, arrivé au chevet des Wolves mi-novembre, Cunha est chargé de mettre un terme à la sécheresse offensive du club de Wolverhampton, bon dernier de Premier League et 8 buts marqués en 15 journées de championnat. Les Wolves devront encore jouer deux matchs, lundi à Everton et samedi contre Manchester United, avant de pouvoir compter sur leur recrue offensive. (Belga)