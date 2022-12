"Il est meilleur que les défenseurs que Martinez a aligné": une légende du foot anglais est totalement sous le charme de Wout Faes

Les choix de Martinez, même plusieurs semaines après la Coupe du monde, continuent à faire débat.

Durant la majorité de la compétition, Roberto Martinez a fait confiance à ses anciens, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen pour tenir la baraque, parfois épaulés par Leander Dendoncker. Sauf que ces choix n'ont pas fait l'unanimité, et Alan Shearer, légende Newcastle n'a pas été convaincu non plus.

"J'ai vu plusieurs fois Wout Faes en Premier League avec Leicester", a-t-il expliqué à la BBC. "Il est bien meilleur que les défenseurs que la Belgique a alignés à la coupe du monde. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas joué du tout".

En effet, certains auraient privilégié la jeunesse, en alignant par exemple Zeno Debast, Arthur Theate ou Wout Faes. Pour rappel, ces trois-là ont eu un total de... 0 minute de jeu, en trois matchs.