"Ils ont gaspillé Cristiano": quand Ronaldo reçoit l'étonnant soutien du président turc, Recep Erdogan

Si Cristiano Ronaldo ne traverse pas la meilleure période de sa carrière, voici un soutien aussi étonnant que puissant.

Le président turc Recep Ergodan avait déjà déclaré sa flamme à Cristiano Ronaldo. Récemment, il a réitéré son soutien après ses prestations décevantes en Coupe du monde lors d'une conférence de presse pour la jeunesse dans la province d'Erzurum, en Turquie.

"Ils ont gaspillé Ronaldo. Malheureusement, ils ont voulu lui imposer des sanctions politiques. En faisant entrer un joueur comme Ronaldo dans les 15,20 dernières minutes, ce n’est pas honnête et surtout, cela lui a fait baisser sa psychologie et son mental", a-t-il argumenté. Le président a tenu également à rappeler qu'il soutenait Cristiano Ronaldo, car celui-ci "soutenait la cause palestinienne".

De plus, Erdogan semble avoir quelques contacts dans le monde du football, car il a glissé que, selon ses informations, "Ronaldo va très bientôt se rendre en Arabie Saoudite, d'une manière ou d'une autre".