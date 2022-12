Le Club de Bruges rejoint à la 94e minute par Oud-Hervelee Louvain

(Belga) Le Club de Bruges a été contraint au partage 1-1 (mi-temps: 1-0) par Oud-Heverlee Louvain pour le compte de la 18e journée du championnat de Belgique de football lundi au stade Jan Breydel.

Les Brugeois ont été rejoints dans les arrêts de jeu sur un but de Nachon Nsingi après quatre des cinq minutes accordées au-delà du temps réglementaire. Un premier but, sur penalty juste avant la pause, avait permis aux Brugeois d'ouvrir la marque. Au classement général, avec 34 points, le Club de Bruges reste 4e à douze unités de Genk, le leader, et à trois points de l'Union, tous les deux avec un match de moins. Carl Hoefkens avait choisi de se passer de son Danois Skov Olsen alors que le Néerlandais Noa Lang, blessé, n'était pas dans l'effectif. Les Brugeois, éliminés en 8es de finale de la Coupe de Belgique par Saint-Trond (1-4) mercredi dernier, avaient un peu de pression sur leurs épaules. Après plusieurs occasions sorties par Valentin Cojocaru, le gardien d'OHL, le Club de Bruges obtenait un penalty convertit par l'Espagnol Ferran Jutgla à la 44e minute pour son 8e but de la saison. Du côté louvaniste, l'appel interjeté par son club contre sa carte rouge en Coupe de Belgique à Courtrai permettait au Marocain Hamza Mendyl d'être sur le terrain. OHL faisait le forcing à la reprise mais un ballon de Louis Patris était sauvé à même la ligne du but brugeois (54e). Les Louvanistes hériteront encore de belles opportunités ensuite. Casper Nielsen, blessé aux ischios, devait céder sa place à la 68e minute côté brugeois. Si Bruges a manqué de lucidité dans la dernière passe pour espérer concrétiser ses nombreuses occasions en contre, Oud Heverlee Louvain a saisi sa chance pour égaliser dans les arrêts de jeu par Nachon Nsingi (90e+4). (Belga)