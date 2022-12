Victoire du Néerlandais Mathieu van der Poel dans la boue de Gavere, devant Wout van Aert

(Belga) Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a pris sa revanche et s'est adjugé la 11e des 14 manches de la Coupe du monde de cyclocross lundi à Gavere devant Wout van Aert, 2e à 27 secondes.

A l'issue de 17,485 km sur un parcours très boueux, Mathieu van der Poel a imposé ses vues en terre flandrienne prenant sa revanche après l'Exact Cross de Mol vendredi où le champion de Belgique avait devancé le Néerlandais. Le champion du monde, le Britannique Tom Pidcock a pris la 3e place à 54 secondes à l'issue d'un duel attendu et très disputé entre les trois ténors des labourés. Van der Poel, van Aert et Pidcock avaient d'emblée mis le rythme pour se retrouver devant suivi par Laurens Sweck, leader au classement général de la Coupe du monde et Michael Vanthournhout, son dauphin. C'est le champion d'Europe, 4e, qui prenait l'ascendant mais pour ne grappiller que deux points point sur Sweeck, 6e, en tête du classement général avec 310 points pour 287 à Vanthourenhout. C'est le Néerlandais Lars van der Haar, vainqueur l'an dernier à Gavere, qui s'était entre temps intercalé entre les deux, 5e lundi. Eli Iserbyt, 3e de la Coupe du monde était absent, insuffisamment rétabli encore de sa chute sur la neige verglacée de Val di Sole en Italie il y a dix jours. Thibau Nys, 20 ans, a pris la 7e place. Trois épreuves en Coupe du monde sont encore au programme le 8 janvier à Zonhoven, le 22 janvier à Benidorm en Espagne et en clôture le 29 janvier à Besançon. Les ténors se retrouveront mardi à Heusden-Zolder et mercredi à Diegem en Superprestige. (Belga)