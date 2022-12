Leicester et ses Belges lourdement battus à domicile face à Newcastle

(Belga) Leicester s'est incliné 0-3 face à Newcastle pour la 17e journée du championnat d'Angleterre lundi. Wout Faes, Youri Tielemans et Timothy Castagne ont joué toute la rencontre tandis que Dennis Praet a été remplacé après 17 minutes sur blessure pour les Foxes.

Newcastle a posé les bases de sa sixième victoire de suite en championnat dans les sept premières minutes en menant 0-2 après des buts de Chris Wood sur penalty (3e) et Miguel Almiron (7e). Joelinton a ensuite fixé le score final à 0-3 peu après la demi-heure (32e). Au classement, Newcastle grimpe à la 2e place avec 33 points, un de plus que Manchester City et quatre de moins qu'Arsenal qui comptent chacun deux matches de retard. Leicester est 13e avec 17 points. Brighton, pour sa part, est passé à la 6e place avec 24 points après sa victoire 1-3 à Southampton, 20e et dernier avec 12 points. Adam Lallana (14e), Romain Perraud contre son camp (35e) et Solomon March (56e) ont donné trois buts d'avance aux Seagulls avant que James Ward-Prowse ne réduise la marque (73e). Leandro Trossard a joué 83 minutes avec les visiteurs. Avec Amadou Onana sur le terrain toute la rencontre, Everton s'est lui incliné 1-2 face à Wolverhampton. Yerry Mina a donné l'avance aux Toffees (7e) mais Daniel Podence (22e) et Rayan Ait Nouri (90e+5) ont offert la victoire aux Wolves. Everton reste 17e avec 14 points, un de plus que Wolverhampton, 18e.