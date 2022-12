Wout van Aert deuxième à Gavere: "Je n'ai jamais eu le sentiment d'être dans ma course"

(Belga) Trois jours après avoir dominé la manche de l'Exact Cross de Mol, Wout van Aert a cette fois dû se contenter de la 2e place de la manche de Coupe du monde de cyclocross de Gavere derrière le Néerlandais Mathieu van der Poel lundi.

"Je suis encore surpris car je n'ai jamais eu le sentiment d'être dans ma course", a réagi Van Aert après la course. "Je n'ai pas eu les mêmes sensations qu'à Mol et j'ai senti que je n'avais pas mes meilleures jambes. Je n'ai jamais trouvé mon rythme et je n'ai pas vraiment été en mesure d'accélérer mais j'ai quand même roulé à l'avant. Cela me surprend donc de terminer deuxième, c'est le meilleur résultat que je pouvais obtenir." Pour la première du cross de Gavere en Coupe du monde, les organisateurs avaient décidé d'effectuer quelques changements sur le parcours. "C'était très dur, c'est un des cross les plus difficiles que j'ai courus dans ma carrière. J'étais dans un moins bon jour aujourd'hui (lundi, ndlr.) mais cela peut être différent demain (à Zolder mardi, ndlr). Je dois maintenant récupérer." (Belga)