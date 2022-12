BNXT League - Anvers se défait facilement d'Alost pour clore la 12e journée

(Belga) Anvers s'est imposé 96-62 contre Alost pour le dernier match de la 12e journée de la phase nationale de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball, lundi.

Anvers a dessiné son succès dans le premier quart-temps en prenant 13 points d'avance après le premier quart-temps (24-11) puis 19 au repos (47-28). En seconde période, les Giants ont compté jusqu'à plus de 30 points d'avance pour finalement s'imposer 96-62. Reggie Upshaw a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 17 points pour les Anversois tout comme Nikola Popovic côté alostois. Plus tôt dimanche, Ostende a remporté le choc face à Malines (79-63) et Limburg United a pris le dessus sur Liège (90-78). Vendredi, Charleroi avait remporté le derby hennuyer contre Mons (87-70) et le Brussels avait pris la mesure de Louvain (73-71). Au classement, Ostende, Limburg United et Charleroi se partagent la tête avec 18 points mais les Côtiers ont joué un match de moins. Derrière, Malines et Alost se partagent la 4e place avec 17 points devant Mons (6e, 15 pts). Anvers rejoint Louvain à la 7e place avec 14 points, le Brussels est 9e avec 13 points devant Liège qui ferme la marche avec 12 points. (Belga)