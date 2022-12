Jupiler Pro League - Pour ses retrouvailles avec Felice Mazzu, Anderlecht s'impose à Charleroi

(Belga) Pour ses retrouvailles avec son ancien entraîneur Felice Mazzu, Anderlecht s'est imposé 0-1 sur le terrain de Charleroi pour la 18e journée de Jupiler Pro League lundi. Les Bruxellois offrent ainsi une première victoire à leur nouvel entraîneur Brian Riemer.

La première période de ce duel des Sporting a été très pauvre en occasion et marquée par de nombreux déchets techniques et la sortie sur blessure de Zeno Debast (21e). Il a fallu attendre une phase arrêtée pour voir la première occasion franche de la partie. Daan Heymans a coupé la trajectoire d'un corner d'Isaac Mbenza mais Bart Verbruggen, qui a remplacé Hendrik Van Crombrugge malade, s'est bien détendu (36e). Après le repos, Anderlecht est remonté sur le terrain avec de meilleures intentions. À la réception d'un deuxième ballon après un coup franc, Mario Stroeykens a vu sa reprise frôler le montant du but d'Hervé Koffi (53e). Dans la foulée, Francis Amuzu s'est présenté seul face à Koffi mais sa reprise a manqué de puissance pour tromper le portier carolo (57e). Charleroi a ensuite rééquilibré les échanges et Mbenza a aussi une occasion de tromper Verbruggen mais l'attaquant carolo a tardé avant de prendre une décision (75e). La rencontre a finalement penché en la faveur des Bruxellois. Après une récupération haute, Anouar Ait El Hadj a servi Benito Raman qui a centré en direction d'Amuzu. L'ailier anderlechtois a buté sur Koffi mais le ballon a rebondi sur Adem Zorgane avant de finir au fond des filets (85e). Au classement, Anderlecht passe 10e avec 23 points et Charleroi reste bloqué 12e avec 19 points. La 18e journée se termine mardi avec Saint-Trond-Zulte Waregem et Westerlo-Antwerp à 20h00. (Belga)