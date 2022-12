Premier League - Le PSV confirme un accord pour le transfert de Cody Gakpo à Liverpool

(Belga) Le PSV Eindhoven a confirmé lundi avoir un accord avec Liverpool pour le transfert de Cody Gakpo vers les Reds.

"Le PSV et Liverpool ont trouvé un accord sur le transfert de Cody Gakpo. L'attaquant de 23 ans partira prochainement pour l'Angleterre où il sera soumis aux formalités nécessaires avant la réalisation du transfert", a écrit le PSV sur Twitter. Gakpo, 23 ans, a inscrit 13 buts et délivré 17 assists en 24 rencontres cette saison avec le PSV. L'ailier néerlandais s'est aussi illustré durant la dernière Coupe du monde en inscrivant 3 buts en 5 rencontres avec les Pays-Bas, éliminés aux tirs au but en quarts de finale par l'Argentine, future lauréate. (Belga)