Les fans anglais ne pardonnent pas: de retour en Premier League, Harry Kane se fait chambrer pour son penalty raté

Les supporters adverses peuvent être cruels, même lorsqu'ils vous soutenaient il y a quelques jours encore.

De retour en Premier League avec son club de Tottenham, Harry Kane était en déplacement du côté de Brentford. S'il a, à nouveau, marqué un but pour sortir Tottenham d'une bien mauvaise situation, les fans des "Bees" n'ont pas été tendres avec lui.

Comme on peut l'entendre dans cette vidéo, une poignée de supporters a entonné un chant visant le buteur anglais et qui disait "You let your country down", littéralement "Tu as laissé tomber ton pays". La phrase est une référence au penalty raté par Harry Kane lors du quart de finale entre la France et l'Angleterre au Mondial. Avec ce raté, Harry Kane n'a pas réussi à faire recoller son pays au score et a donc été éliminé.

Assez brutal, mais on connaît le caractère plutôt chambreur des supporters anglais. Reste à savoir si ces supporters applaudiront Kane lors de son prochain but avec l'équipe nationale...