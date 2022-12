"Je n'ai pas dormi durant deux jours": un cadre des Pays-Bas revient sur la douloureuse élimination de sa nation

Sortis par l'Argentine en quart de finale du Mondial, les Pays-Bas sont passés pas loin de briser le rêve de Lionel Messi et de toute la nation argentine.

D'abord menés de deux buts, les Néerlandais sont ensuite miraculeusement revenus au score en inscrivant le but égalisateur dans les toutes dernières secondes du (long) temps additionnel de la rencontre. Les prolongations n'ayant rien donné, les deux équipes avaient dû se départager aux tirs au but, et comme nous le savons, c'est l'Argentine de ce diable d'Emiliano Martinez qui est passée.

Lors de cette séance maudite pour les Oranjes, Virgil Van Dijk a été l'un des tireurs qui a manqué la cible. Le joueur du Liverpool a récemment révélé que ce souvenir a longtemps hanté les nuits suivantes.

"Je n'ai pas dormi pendant deux jours", note-t-il. "J'ai eu du mal à m'en remettre, mais les vacances avec ma famille m'ont beaucoup aidées. Je me suis coupé du monde du football pendant un moment et j'ai profité de ma famille. C'est la chose la plus importante dans la vie".

Van Dijk avait encore quelques regrets après la rencontre. "Bien sûr, on était mené de deux buts, mais on est passé si prêt".

L'histoire aurait pu être tout autre...