Un changement légendaire: un joueur d'Arsenal rentre en jeu et vit un grand moment de solitude (vidéo)

Michy Batshuayi avait subit le même sort du côté de Chelsea il y a quelques années.

Arsenal est assurément l'une des équipes qui proposent le plus beau football d'Europe depuis quelques mois. Les hommes de Mikel Arteta trônent en tête de la Premier League, et du côté des supporters des Gunners, habitués à de grandes déceptions ces dernières années, on commence tout doucement à croire aux chances d'Arsenel dans la course au titre.

Si l'effectif est bien en place, forcément, d'autres ne doivent se contenter que du banc. C'est notamment le cas du milieu égyptien Mohamed Elneny, qui ne reçoit que très peu de minutes de temps de jeu cette saison.

Ce lundi, Arsenal a battu West Ham dans un très beau match de foot. Elneny, rentré à la 95e minute du match a tout de même dû se sentir bien seul lorsqu'il a à peine eu le temps de parcourir quelques mètres avant que l'arbitre ne siffle la fin du match.

Disons que si Arsenal finit champion en faisant cela, l'Egyptien, bien que frustré, ne dirait sûrement pas non.