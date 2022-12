"Honte à toi !": blessé, Paul Pogba se fait lyncher par ses propres supporters pour des vacances au ski (photos)

La patience des supporters turinois a des limites.

Transféré cet été à la Juventus en provenance de Manchester United, Paul Pogba n'a toujours pas joué une seule seconde avec le maillot turinois cette année. Blessé depuis son arrivée, le joueur français avait même dû renoncer au Mondial au Qatar.

Mais la patience des tifosi se fait de plus en plus pressante. Dernièrement, Paul Pogba a affiché sur son compte Instagram un cliché de lui avec un paysage montagneux, manifestement en vacances au ski. Un cliché qui n'a pas du tout plu aux supporters.

"Va t'entraîner", lui ordonne un fan. "Oui, tu as raison, repose-toi, tu en as trop fait cette année", ironise un autre. D'autres fans se montrent un peu plus nerveux et n'hésitent pas à faire comprendre à Pogba que gagner 8 millions par an pour ne pas jouer, c'est trop.