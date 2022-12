L1: Lyon veut lancer une remontée, Mbappé déjà "disponible"

Après un long entracte dû à la tenue du Mondial, la Ligue 1 reprend mercredi avec les premiers matches de la 16e journée, coup d'envoi de la seconde partie de la saison que Lyon, médiocre jusqu'à présent, aborde en revanchard, tout comme Kylian Mbappé après la finale perdue au Qatar.

. Le choc: Brest-Lyon, première sous Textor

Pour son premier match de Ligue 1 après la prise de contrôle du multimillionnaire américain John Textor, l'OL jouera à Brest mercredi (21h00) avec l'envie de créer, enfin, une dynamique positive.

Les six semaines de pause ont sans doute été bénéfiques aux Lyonnais, sur les plans physique mais aussi tactique, alors que leur nouvel entraîneur, Laurent Blanc, n'est arrivé qu'au mois d'octobre.

"On a corrigé pas mal de choses", a glissé le milieu de terrain Maxence Caqueret en conférence de presse lundi. "On se trouve mieux et on communique davantage. Avant, on était presque muets sur le terrain. On a eu l'occasion de parler avec le staff, la direction, de ce qui allait et de ce qui n'allait pas."

Les matches amicaux disputés par l'OL dans la foulée de ses deux stages en Espagne puis à Dubaï, conclus par une défaite contre le promu italien Monza (2-1), n'ont toutefois pas rassuré.

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a d'ailleurs exprimé son souhait d'"améliorer l'équipe" durant le marché hivernal des transferts. "C'est fondamental pour le club, pour récupérer une meilleure place que celle occupée actuellement", a plaidé Laurent Blanc.

. Le joueur: Kylian Mbappé déjà de retour

Kylian Mbappé fait tout vite. Supersonique sur le terrain, la vedette de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain est déjà "disponible" pour la réception de Strasbourg mercredi (21h00), dix jours seulement après la finale du Mondial perdue contre l'Argentine (3-3, 4 t.a.b. à 2).

"Après avoir échangé avec lui, Kylian a souhaité nous rejoindre assez rapidement", a déclaré son entraîneur Christophe Galtier en conférence de presse d'avant-match mardi. "Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un moment où (Mbappé va) devoir récupérer, pas forcément sur le plan physique mais sur le plan mental."

Ce retour anticipé sur les terrains, alors qu'il aurait pu bénéficier, comme d'autres mondialistes, d'une dizaines de jours de repos, est sans doute dû à une volonté d'éloigner le souvenir douloureux de la finale du tournoi planétaire, lors de laquelle il a inscrit, en vain, un triplé.

"Il n'y a pas meilleur remède que de revenir dans son club, il y a une très bonne ambiance", a d'ailleurs glissé Galtier. "Le meilleur remède était que (les mondialistes) reviennent rapidement travailler avec leurs copains. Tout le monde est très disponible sur un plan mental et prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble."

Quoi de mieux, pour oublier le Qatar, que de continuer à marquer ? Meilleur buteur du Mondial (huit), le Bondynois est aussi le meilleur réalisateur de la Ligue 1 pour l'instant (12 buts).

. Le chiffre: 45 jours

Jamais la mi-saison n'avait été aussi longue: 45 jours séparent la 15e journée de la 16e. Cette curiosité s'explique par la volonté des organisateurs du Mondial-2022 d'éviter les températures estivales suffocantes du Qatar.

C'est donc du 20 novembre au 18 décembre que la compétition s'est déroulée, offrant, côté pile, deux semaines de vacances aux joueurs et du répit pour soulager leur physique, mais côté face, une deuxième partie de saison très dense.

Certains entraîneurs craignent d'ailleurs que l'accumulation des matches à cette période de l'année soit source de blessures.

"Avec cet enchaînement de matches, on ne sait pas comment les organismes des joueurs vont réagir", explique le coach d'Auxerre, Christophe Pélissier. "En multipliant les matches, on ne les met pas dans les meilleures conditions, avec des risques de blessure par temps froid et sur des terrain plus difficiles. On va découvrir, même si on a essayé de préparer ça de façon cohérente depuis trois semaines."