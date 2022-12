"Je lui ai dit de la fermer": l'entraineur des gardiens argentin révèle l'envers du décor de la séance de tirs au but décisive

Emiliano Martinez n'a pas abordé la séance des tirs au but face à la France sans être préparé, bien au contraire. S'il est un spécialiste de l'épreuve, avec environ 30% d'arrêts dans sa carrière, Martinez a eu le soutien de son entraîneur des gardiens pour la séance la plus importante de sa carrière.

Au micro de la radio "Con Vos", Martin Tocalli, l'entraîneur des gardiens de l'Albiceleste, a révélé l'envers du décor de cette séance de penaltys. "J’ai dit à Emiliano Martinez que je sentais qu’il était calme. 'C’est ton moment, ferme-la, je te fais confiance, ferme-la, ça va aller’, lui ai-je dit", confie Tocalli.

La tactique a ensuite été mise en place : "On avait déjà parlé du fait qu’ils n’avaient pas de tireurs qu’on a déjà vus, comme Coman, alors je pense qu’il n’y avait pas grand-chose de plus à dire. Je me sentais vraiment calme et confiant envers lui, alors je lui ai dit de la fermer, comme pour dire vas-y". En effet, Kingsley Coman n'avait plus tiré un penalty en compétition officielle depuis sa période au PSG, il y a presque dix ans.

"Il était sûr de lui", ajoute l'entraîneur. "Il sent qu’il peut bien faire, je pense que c’est en partie ce qui l’aide à avoir ce niveau. La confiance est la clé, surtout chez le gardien de but".

Visiblement, ça a bien fonctionné.