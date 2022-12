Transfert/Top 14: Penaud rejoint Bordeaux-Bègles jusqu'en 2026

L'ailier international de Clermont Damian Penaud a signé un contrat de trois ans avec Bordeaux-Bègles qu'il rejoindra à l'été 2023, a annoncé mercredi l'UBB.

"Nous sommes très heureux d'annoncer l'arrivée de Damian à l'UBB pour les trois prochaines saisons. Son choix de venir à Bordeaux est révélateur de l’attractivité du club, de notre ambition et de notre détermination à continuer de grandir", a déclaré son président Laurent Marti.

Penaud, 26 ans, considéré comme "l'un des meilleurs ailiers de la planète", par le sélectionneur australien Dave Rennie, évolue depuis huit saisons à l'ASM, club avec lequel il a été champion de France en 2017 et vainqueur du Challenge Européen en 2019.

International à 37 reprises (21 essais inscrits) et en fin de contrat en juin en Auvergne, il était très sollicité sur le marché des transferts, notamment par Toulouse et son manager Ugo Mola qui l'a qualifié "d'extraterrestre" et de "joueur de classe mondiale" après ses performances cet automne.

Grand artisan du Grand Chelem des Bleus l'hiver dernier, Penaud a ainsi été élu meilleur joueur des test-matches de la tournée de novembre (3 essais inscrits en 3 matches), notamment grâce à son essai décisif inscrit contre l'Australie (30-29) suite à une double sautée de l'ouvreur Matthieu Jalibert qu'il devrait retrouver la saison prochaine en Gironde.