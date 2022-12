Rechute pour Reece James , absent minimum un mois

(Belga) Forfait pour le Mondial avec l'Angleterre en raison d'une blessure au genou contractée mi-octobre, Reece James a dû sortir peu avant l'heure de jeu mardi lors de la victoire de Chelsea contre Bournemouth (2-0) en Premier League. Le latéral de 23 ans, victime d'une rechute, sera sur la touche pour un mois minimum, ont annoncé les Blues mercredi.

"Un scanner réalisé ce mercredi a confirmé une rechute de la blessure au genou", a écrit Chelsea dans un communiqué laconique. "2022 a été l'année la plus compliquée jusqu'ici pour moi", a écrit James mercredi sur Twitter, avouant être "mentalement affecté" par cette nouvelle blessure. En octobre, James s'était blessé contre l'AC Milan en Ligue des Champions, devant faire une croix sur le Mondial au Qatar avec les Three Lions. Outre James, l'entraîneur de Chelsea Graham Potter doit aussi composer avec les absences de ses défenseurs Wesley Fofana et Ben Chilwell. Les Londoniens sont huitièmes en championnat, à 16 points d'Arsenal.