Premier League - Liverpool annonce l'arrivée de Cody Gakpo

(Belga) Deux jours après l'annonce du PSV Eindhoven, Liverpool a officialisé le transfert de Cody Gakpo. L'international néerlandais s'est engagé en faveur des Reds, où il doit parapher un contrat jusqu'en juin 2028.

Gakpo, 23 ans, a inscrit 13 buts et délivré 17 assists en 24 rencontres cette saison avec le PSV. L'ailier néerlandais s'est aussi illustré durant la dernière Coupe du monde en inscrivant 3 buts en 5 rencontres avec les Pays-Bas, éliminés aux tirs au but en quarts de finale par l'Argentine, future lauréate. "Je me sens très bien, je suis très excité à l'idée de jouer ici. J'ai hâte de débuter les entrainements et de jouer pour ce club fantastique", a dit le Néerlandais, cité par son nouveau club. "Je pense que c'est l'endroit parfait pour montrer ce dont je suis capable et aider l'équipe à atteindre de grandes choses." "Personnellement, c'est le bon endroit pour se développer car je vais pouvoir énormément apprendre au contact des grands joueurs présents au club", a ajouté le pur produit du PSV, où il a joué 159 matchs et marqué 55 buts depuis ses débuts en février 2018. (Belga)