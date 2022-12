NBA: Brooklyn fait enfin rêver

Finies les polémiques et les crises, les Brooklyn Nets jouent les premiers rôles dans le championnat NBA grâce à ses stars Kevin Durant et Kyrie Irving, qui tiennent enfin leurs promesses trois ans et demi après le début de leur association.

En venant à bout des Atlanta Hawks (108-107) mercredi, les Nets ont enchaîné une dixième victoire d’affilée qui les a propulsés à la 2e place de la conférence Est (23 v-12 d).

Il faut remonter à 2006 pour trouver trace d'une telle série de succès dans l'histoire mouvementée de la franchise qui était alors établie de l’autre côté de la rivière Hudson, dans le New Jersey.

Mieux encore, depuis le 1er novembre et la nomination au poste d'entraîneur de Jacque Vaughn, les Nets affichent le meilleur bilan de toute la NBA avec 21 victoires pour sept défaites.

"Après des hauts et des bas, cela fait du bien de trouver un peu de stabilité, de gagner des matches et de s’amuser par la même", a résumé Kevin Durant après la victoire face aux Hawks.

La franchise new-yorkaise a retrouvé confiance en elle et semble avoir réussi à vaincre les démons qui l’accablent depuis le recrutement de ses deux superstars à l’été 2019.

"Pour être honnête, nous avons toujours été focalisés sur le basket", a assuré Durant, qui tourne à une moyenne de 33 points par match.

- Documentaire antisémite -

"De l'extérieur, on peut avoir l'impression que nous ne nous préoccupons pas du jeu, mais beaucoup de personnes parlent de notre groupe sans avoir la moindre idée de ce qui s'y passe", a asséné le MVP de la saison 2014 et double champion NBA avec Golden State.

Car, avant les victoires, ce sont surtout les polémiques qui pleuvaient à Brooklyn.

La plus récente, en novembre, est intervenue lorsque Irving a été lourdement sanctionné pour avoir fait la promotion d’un documentaire antisémite sur les réseaux sociaux.

La saison dernière, l’ancien meneur de Cleveland avait déjà fait parler de lui en refusant de se faire vacciner contre le Covid-19, ce qui l’avait amené à manquer plusieurs matches, le protocole sanitaire de New York lui interdisant l’accès aux parquets. Cette saison compliquée s’était soldée par une défaite 4-0 dès le premier tour des play-offs face aux Celtics.

En juin, lassé d'attendre que les Nets expriment tout leur potentiel, Durant, 34 ans, s'était dit prêt à quitter l'équipe si le coach Steve Nash et le directeur général Sean Marks n'étaient pas remercier. Il s'était rétracté deux mois plus tard, après une réunion avec ses dirigeant,s qui lui verseront en 2022-23 43 millions de dollars en salaires.

- "Chaque jour compte" -

Depuis, Nash a été licencié après un début de saison catastrophique (deux victoires en sept matches). Et Durant ne manque pas de louer les mérites de son remplaçant.

"Il a été énorme. Il faut rester simple. Nous avons de grandes attentes pour notre équipe, mais le processus est plus important que le résultat final. Chaque jour compte et Jacque insiste sur cela depuis qu'il est en poste", a-t-il déclaré il y a un mois.

"Je suis une personne simple et j'ai vraiment essayé de garder les choses simples", décrypte Vaughn, passé, comme joueur et comme entraîneur-adjoint, par San Antonio. "J'ai vraiment essayé de mettre l'accent sur ce qui rendrait les choses simples pour notre équipe."

Fin novembre, Vaughn a montré à tous les joueurs leur taux de "box-out", à savoir la position qu'un joueur prend pour protéger le panier afin de bloquer le rebond d’un joueur adverse.

"Beaucoup de joueurs n'aimaient pas où ils étaient", a reconnu Durant. "Je pense que, depuis, nous avons fait un effort".

Mais les play-offs sont encore loin et la question de savoir si ces Nets vont enfin remporter le titre qui se refuse à leur franchise, battue deux fois en finale en 2002 et 2003, reste en suspens.

"J'essaie simplement d'être présent et de profiter de ce que nous avons devant nous", répond Irving (26 points par match). "Chaque fois que j'ai essayé de comparer, de prévoir l'avenir ou de planifier l'avenir, ça n'était jamais en ma faveur."