Coupe du monde de ski alpin - Le triple champion olympique Matthias Mayer crée la surprise en annonçant sa retraite

L'Autrichien Matthias Mayer, triple champion olympique, a surpris tout le monde en annonçant sa retraite sportive avec effet immédiat jeudi, juste avant le super-G de Bormio. "J'ai réfléchi ces derniers jours et je dois dire qu'il est temps pour moi de me retirer", a déclaré Mayer, 32 ans, à la chaîne autrichienne ORF, juste après la reconnaissance de la piste. "C'était ma dernière inspection, ça me suffit", a ajouté Mayer.

Avec sa victoire en super-G à Pékin en février dernier, Mayer était devenu le premier skieur alpin de l'histoire à remporter l'or dans trois éditions consécutives des Jeux Olympiques. Il avait été sacré en descente à Sotchi en 2014 et en super-G quatre ans plus tard à PyeongChang. Vainqueur de onze manches de Coupe du monde, Mayer ne s'était pas encore imposé cette saison, mais était monté deux fois sur le podium. "J'ai bien commencé la saison, mais ça suffit, tout simplement." Mercredi, Mayer avait renoncé à la descente de Bormio en raison de "problèmes gastro-intestinaux" selon sa fédération. L'Autrichien est le deuxième champion olympique à annoncer sa retraite en quelques jours après le Suisse Beat Feuz, médaillé d'or en descente, qui arrêtera après la manche de Kitzbühel, en janvier.