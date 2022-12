United Cup - La Grèce mène 2-0 contre la Bulgarie dans le groupe de la Belgique

(Belga) La Grèce mène 2-0 contre la Bulgarie à l'issue de la première journée de la nouvelle United Cup de tennis, tournoi par équipes mixtes, jeudi, à Perth (Australie), dans le groupe A, celui de la Belgique.

Dans le premier match du jour, Despina Papamichail (WTA 158) a battu Isabella Shinikova (WTA 381) après avoir perdu le premier set, 3-6, 6-4, 6-1 en 2 heure et 19 minutes. Le scenario a été semblable dans le simple messieurs disputé dans la foulée, où Stefanos Tsitsipas (ATP 4) a renversé Grigor Dimitrov (ATP 28) 4-6, 6-2, 7-6 (7/4) en 2 heures et 10 minutes. Trois rencontres se joueront vendredi, avec Maria Sakkari (WTA 6) contre Viktoriya Tomova (WTA 90), Michail Pervolarakis (ATP 506) contre Dimitar Kuzmanov (ATP 196) et le double mixte. La Belgique entrera en compétition samedi contre la Bulgarie. Le premier de chacun des six groupes avancera au tour suivant. (Belga)