Jupiler Pro League - Nsingi prolonge son contrat avec Oud-Heverlee Louvain après son but égalisateur à Bruges

(Belga) Nachon Nsingi a prolongé son contrat avec Oud-Heverlee Louvain jusqu'en 2026, a annoncé le club jeudi.

Nsingi, 21 ans, a rejoint OHL en 2018. Après avoir évolué avec les U18 et les U21, l'attaquant a débuté cette saison en équipe première, ne tardant pas à s'illustrer. Il compte 14 présences en championnat et a trouvé le chemin des filets à quatre reprises, dont lundi, dans les arrêts de jeu du match au Club Bruges pour offrir l'égalisation (1-1) à OHL. "Je remercie tout le monde au sein du club et ma famille pour la confiance qu'ils m'accordent", a réagi Nsingi. "Je suis encore au début de ma carrière. Je continuerai à travailler dur et à apprendre. Avec mes équipiers, le staff et tout le club, je veux encore offrir de bons moments aux supporters." (Belga)