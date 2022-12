Pelé: mais d'où vient le surnom de la légende du football?

Pelé, la légende du football, est décédé ce jeudi à 82 ans. Son patronyme était Edson Arantes do Nascimento, mais le football en a fait son "Roi" et l'histoire retiendra un diminutif universel: Pelé. Mais pourquoi donc?

Pour le savoir, il faut faire un petit voyage dans le temps. Edson est né le 23 octobre 1940 dans une famille pauvre de Tres Coraçoes ("Trois coeurs"), une petite ville de l'État de Minas Gerais (sud-est). Ce petit fils d'esclaves part vivre avec ses parents dans l'intérieur de l'État de Sao Paulo, à Bauru, où il vend des cacahuètes dans les rues.

A trois ans, alors surnommé "Dico", le petit Edson accompagne son père à l'entraînement de son club de football amateur, le Vasco de Gama FC. Il encourage alors avec beaucoup d'enthousiasme le gardien, un certain Bilé. Bien sûr, à 3 ans, la prononciation d'Edson n'est pas encore parfaite et c'est plutôt le son "Pilé" qui sort de sa bouche. Le surnom lui restera finalement et tout le monde le connaîtra plus tard sous le pseudonyme de "Pelé".