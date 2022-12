Challenger Pro League - Juninho quitte le RWDM après quatre mois et retourne au Brésil

(Belga) Quatre mois à peine après son arrivée au RWDM, Juninho va retourner au Brésil et retrouver Botafogo, le club auquel il appartient, a annoncé jeudi soir le club de Challenger Pro League, la D2 belge de football. Le milieu de terrain offensif de 21 ans n'a pas joué le moindre match depuis son arrivée en prêt au sein de l'équipe bruxelloise.

Juninho était arrivé en prêt en même temps que trois autres de ses compatriotes. Comme Juninho, Enio n'a pas encore porté les couleurs du RWDM alors que Rikelmi a marqué 3 buts en 4 apparitions et que le milieu de terrain Barreto a disputé 14 matchs. Avec Luis Oyama et Vinicius Lopes, deux autres joueurs appartenant au club brésilien figurent dans l'effectif molenbeekois. Ces prêts ont été organisés dans le cadre de la collaboration entre les différents clubs qui font partie du réseau de John Textor. L'homme d'affaires américain est actionnaire de Botafogo, du RWDM, mais aussi de Crystal Palace. John Textor est depuis peu devenu l'actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais. Le RWDM pointe à la 3e place de la Challenger Pro League, une longueur derrière le duo de tête formé par Beveren et le Beerschot. Le club anversois a un match de moins. Le RWDM reprendra le 21 janvier par la réception de Deinze. (Belga)