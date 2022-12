Décès de Pelé - Veillée funèbre lundi et enterrement mardi à Santos

(Belga) La veillée funèbre du footballeur Pelé, décédé jeudi à Sao Paulo, aura lieu lundi au stade du Santos FC, club où le "Roi" a évolué presque toute sa carrière, et il sera inhumé le lendemain.

"La veillée funèbre du plus grand footballeur de tous les temps aura lieu au stade Urbano Caldeira, (dans le quartier de) Vila Belmiro, où il a émerveillé le monde", a annoncé dans un communiqué le club qui a compté le légendaire Brésilien dans ses rangs de 1956 à 1974. La dépouille du triple champion du monde sera amenée de l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo dans la nuit de dimanche à lundi à Santos, ville portuaire située à 80 km de la mégalopole. "Le cercueil sera placé au centre du terrain" où Pelé a brillé dès son adolescence, a précisé le Santos FC. Ouverte au public, la veillée funèbre débutera lundi à 10H00 (14H00 HB) et durera 24 heures. Mardi, un cortège suivra le cercueil dans les rues de Santos, passant notamment devant la maison de la mère de Pelé, toujours vivante et âgée de cent ans. L'enterrement au cimetière Memorial Necrópole Ecumênica, sera "réservé aux membres de la famille". (Belga)