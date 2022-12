Le covid perturbe le championnat en Chine, Fellaini et Shandong Taishan perdent leur titre

(Belga) Marouane Fellaini et Shandong Taishan n'ont pas conservé leur titre de champion en Chine devancé, à la différence de but par Wuhan Three Towns qui s'offre un troisième titre successif après avoir été champion en D3 et en D2.

La dernière journée de la Super League a été marquée par le forfait (3-0) de Beijing Guoan - qui devait rencontrer Shandong Taishan - et de Tianjin Jinmen - censé affronter Wuhan Three Towns, en raison de cas de coronavirus au sein de leur effectif. L'avant-dernière journée avait déjà été marquée par le renom de l'adversaire de Shandong Taishan (Meizhou Hakka) pour les mêmes raisons alors que Wuhan Three Towns s'était imposé 2 à 0 contre Zhejiang. Au classement les deux équipes terminent avec 78 points (25 victoires, 3 partages, 6 défaites chacun), mais l'avantage de buts va à Wuhan Three Towns (91-28 pour 87-29 à Shandong) emmené par Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht).