Jumping de Malines - Wilm Vermeir s'offre la manche de Coupe du monde

(Belga) Wilm Vermeir a remporté la 9e manche (sur 14) de la Coupe du monde de saut d'obstacles, vendredi, à Malines.

Vermeir, en selle sur Iq van het Steentje, a réussi un sans-faute en 34.45 lors du barrage à cinq. Il a devancé l'Allemand Hans-Dieter Dreher, sur Cous Cous, deuxième en 35.19. Un autre Allemand, Daniel Deusser, sur Scuderia 1918 Tobago Z, a complété le podium en 35.39. Pieter Devos, sur Mom's Toupie de la Roque, a pris la quatrième place (36.11). Gilles Thomas, sur Calleryama, a pris quatre points de pénalité en barrage et a terminé cinquième (46.55). Thibeau Spits, 12e avec King, Jos Verlooy, 13e avec Igor, et Niels Bruynseels, 14e avec Delux, terminent aussi dans les points pour la Coupe du monde. Septième vendredi avec sa monture Iliana, le Suédois Henrik Von Eckermann reste en tête du classement général de la Ligue d'Europe de l'Ouest avec 68 points. Deusser (60) grimpe à la deuxième place, devant le Français Kevin Staut (59), 11e à Malines. Thomas, 21e avec 24 points, est le premier Belge. Il s'agit de la première victoire d'un Belge lors de la manche de Coupe du monde de Malines le succès de Grégory Wathelet en 2011. Vermeir décroche sa première victoire en Coupe du monde. Lors de la dernière édition, en 2019, il avait fini troisième avec Iq. "C'était déjà beau, mais là, c'est le couronnement de ma carrière", a réagi Vermeir. "Je suis sans voix et j'ai du mal à réaliser. Je veux remercier le public. Leur enthousiasme se répercute vraiment sur les cavaliers belges." (Belga)