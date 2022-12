BNXT League - Jordan Skipper-Brown à l'essai au Brussels

(Belga) Jordan Skipper-Brown rejoint le Brussels pour une période d'essai, a annoncé vendredi le club de BNXT League.

Skipper-Brown avait commencé la saison à Louvain, mais le club avait mis un terme à leur collaboration le 3 décembre en raison du comportement du joueur. Louvain avait expliqué que l'Américain avait quitté le terrain "de sa propre initiative et sans autorisation" lors d'un match contre Liège puis, alors qu'il bénéficiait d'une "deuxième chance de faire ses preuves dans l'équipe", avait manqué plusieurs entraînements. Skipper-Brown est "un joueur polyvalent et très athlétique", a expliqué le Brussels. "Il apportera de l'énergie, de la défense et ira chercher les rebonds supplémentaires pour l'équipe grâce à sa détente vertigineuse." (Belga)