Jumping de Malines - Le président de la FEI Ingmar De Vos "savait que Wilm Vermeir allait gagner"

(Belga) Ingmar De Vos, le président belge de la Fédération équestre internationale, était fier de voir un compatriote remporter la manche de la Coupe du monde de saut d'obstacles de Malines, vendredi, et n'était pas surpris par le nom du vainqueur. "Je savais que Wilm Vermeir allait gagner", a-t-il confié.

Son raisonnement n'était pas celui d'un supporter. "Dans notre sport, c'est un avantage de pouvoir s'élancer en dernier dans le barrage", a expliqué De Vos. "Tu n'as rien à perdre et cela procure un avantage mental. Il faut aller le plus vite possible et prendre tous les risques possibles, ne penser à rien. Et c'est ce que Wilm Vermeir a fait, sprinté avec l'esprit ouvert vers la victoire." "Dans notre sport, plus de facteurs entrent en jeu pour gagner que dans d'autres sports", a ajouté De Vos. "Le cavalier et le cheval ne doivent pas seulement être en super forme, mais doivent aussi communiquer parfaitement l'un avec l'autre sur comment ils veulent réaliser une épreuve. A cela s'ajoutent d'autres facteurs, comme les réactions du public, la taille de la piste, la réflexion de la lumière et les obstacles. Tu n'as pas tout cela dans les autres sports. La conséquence est que beaucoup plus de paires reçoivent la chance de gagner. Cela rend notre sport non seulement très imprévisible, mais aussi très motivant pour les participants." (Belga)