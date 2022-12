Foot: Cristiano Ronaldo s'engage avec le club saoudien d'Al-Nassr jusqu'en 2025 (officiel)

L'international portugais Cristiano Ronaldo, sans club depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United fin novembre, s'est engagé pour deux années et demi, jusqu'en juin 2025, avec Al-Nassr, a annoncé vendredi le club saoudien.

"Je suis impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent", a déclaré Ronaldo, 37 ans, cité sur le compte Twitter de son nouveau club et posant avec son nouveau maillot, jaune et bleu, frappé de son habituel numéro 7.

"La vision d'Al-Nassr est très inspirante et je suis ravi de rejoindre mes coéquipiers, afin qu'ensemble nous puissions aider l'équipe à obtenir plus de succès", a poursuivi le quintuple Ballon d'Or et quintuple vainqueur de la Ligue des champions, surnommé "CR7".

Le transfert de l'ancien joueur du Real Madrid, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, est l'un des plus retentissants de l'histoire par le montant mirobolant du salaire, estimé à 200 millions d'euros sur deux ans et demi, et parce qu'il met en lumière un championnat d'Arabie saoudite méconnu.

"C'est l'Histoire qui est en train d'être écrite. Ce transfert va non seulement inspirer notre club pour qu'il décroche encore plus de succès mais il va inspirer notre championnat, notre pays et les futures générations de garçons et de filles pour donner le meilleur d'eux-mêmes", a indiqué Al-Nassr.

Âgé de 37 ans, Ronaldo dispose de l'un des plus beaux palmarès du football mondial avec cinq Ballons d'Or, cinq sacres en Ligue des champions (2008, 2014, 2016, 2017, 2018), des titres de champion en Italie (2019, 2020) avec la Juventus Turin, en Espagne (2012, 2017) avec le Real Madrid et en Angleterre (2007, 2008, 2009) avec Manchester United.

Il est également le meilleur buteur de la Ligue des champions et de l'histoire de la sélection portugaise, avec qui il a remporté l'Euro-2016.

Mais Ronaldo, personnalité la plus suivie sur le réseau social Instagram, reste sur une expérience décevante à Manchester United, le club où il s'est révélé sur la scène internationale entre 2003 et 2009 et où il est revenu en août 2021 après ses passages au Real Madrid (2009-18) et à la Juventus (2018-21).

Depuis l'été dernier, Ronaldo cherchait à quitter Manchester United et l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc, qui limitait son temps de jeu, n'a rien arrangé.

Dans une interview acerbe en novembre, juste avant le Mondial, il s'en est pris à ses entraîneurs, passés et présents, à ses dirigeants et à ses anciens équipiers, sans une once d'autocritique sur ses propres manquements.

Dans la foulée, Manchester United a annoncé la résiliation de son contrat "d'un commun accord".

Durant le dernier Mondial, son temps de jeu a été limité et le Portugal a été éliminé en quarts de finale.

Al-Nassr, entraîné depuis juillet par le Français Rudi Garcia, a remporté neuf titres de champion d'Arabie saoudite, le dernier en 2019.