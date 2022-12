United Cup - David Goffin battu par Grigor Dimitrov

(Belga) David Goffin (ATP 53) a été dominé en deux manches (4-6, 5-7) par Grigor Dimitrov (ATP 28) dans le deuxième match du duel entre la Belgique et la Bulgarie en United Cup, le nouveau tournoi de tennis par équipes mixtes, samedi, à Perth, en Australie, dans le groupe A. Le score après deux parties est de 1-1.

Plus tôt dans la journée, Alison Van Uytvanck (WTA 72) avait battu Isabella Shinikova (WTA 381): 6-1, 3-6, 6-3). Dimanche, Elise Mertens (WTA 29) défiera Viktoriya Tomova (WTA 90) puis Zizou Bergs (ATP 129) rencontrera Dimitar Kuzmanov (ATP 196). Mertens et Goffin remonteront ensuite sur le court pour le double mixte contre Tomova et Dimitrov. La Belgique débute dans le tournoi alors que la Bulgarie a été battue 4-1 par la Grèce en ouverture du groupe A. Les Belges joueront lundi et mardi contre la Grèce de Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari. Chaque rencontre de la United Cup se compose de quatre simples et d'un double mixte. Dix-huit équipes, réparties en six groupes de trois (deux groupes à Perth, deux à Sydney et deux à Brisbane), participent à cette première édition. A l'issue de cette phase de poules, les équipes en tête de leur groupe, établies dans la même ville, s'affronteront et les trois vainqueurs seront qualifiés pour les demi-finales. L'équipe non-qualifiée qui présente le meilleur bilan complètera ce dernier carré. (Belga)