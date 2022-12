Décès de Pelé - Troisième jour de deuil au Brésil pour Pelé avant l'enterrement mardi

(Belga) Le Brésil observe samedi son troisième jour de deuil national après la mort du légendaire Pelé alors que le déroulement de la cérémonie de son enterrement mardi commence à se préciser.

Un deuil national de trois jours avait été décrété dès jeudi, jour du décès d'Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, à l'âge de 82 ans dans un hôpital de Sao Paulo, entouré de ses proches, des suites d'un cancer du côlon. L'enterrement se déroulera mardi dans l'intimité familiale, après un cortège suivant le cercueil dans les rues de Santos, qui a décrété un deuil de sept jours. Dans cette ville côtière, où l'éternel numéro 10 a brillé de 1956 à 1974 au Santos FC, des habitants avaient accroché des drapeaux aux couleurs du club à leurs fenêtres ou balcons, apportant de la couleur à une journée grise et nuageuse. Près du stade Vila Belmiro, le cercueil de Pelé sera exposé lundi pour une veillée funèbre de 24 heures. Le cortège funèbre partira lundi matin du quartier de Morumbi. Il sera accompagné par des véhicules de police militaire et un camion de pompier. Il parcourra 80 kilomètres, rapporte l'Equipe samedi, traversant la municipalité de Santos, notamment au niveau du canal 6, là où réside encore sa mère, Dona Celeste, qui a fêté son centenaire le jour de l'ouverture de la Coupe du monde. Le cercueil sera ensuite déposé sur la pelouse du stade Vila Belmiro, une enceinte construite en 1916 et où il a inscrit 288 buts entre 1956 et 1974. C'est Pelé lui-même qui a demandé à y recevoir un dernier hommage. (Belga)