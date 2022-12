Il gagnera 380 euros... par minute: voici les chiffres démentiels de ce que touchera Ronaldo en Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo à Al Nassr, en Arabie Saoudite, c'est bien une réalité... mais ça n'est pas pour rien.

La saga est terminée. Cristiano Ronaldo a enfin un nouveau club, lui qui était "sans club" depuis son départ fracassant de Manchester United. Le Portugais a signé pour deux saisons et demie du côté d'Al Nassr, et deviendra le sportif le mieux payé de tous les temps.

En plus de son salaire de footballeur de 90 millions d'euros par an, avec les accords commerciaux qui vont avec, le Portugais touchera la bagatelle de 200 millions d'euros par an, soit plus ou moins 500 millions s'il va au bout de son contrat avec le club saoudien.

Si on sort les calculettes, voici ce que touchera Ronaldo, dans le détail :

- 200 millions par an.

- 16,67 millions par mois.

- 548 000 euros par jour.

- 22 830 euros par heure.

- 380 euros par minute.

- 6,5 euros... par seconde.

Pour vous donner une idée, en lisant cet article jusqu'au bout, Ronaldo aura déjà empoché environ 760 euros.