Onzième victoire de suite de Brooklyn, Doncic encore impérial

Brooklyn a signé un 11e succès consécutif dans le championnat nord-américain de basket en s'imposant 106-123 à Charlotte, samedi.

Kyrie Irving a inscrit 28 points et Kevin Durant en a mis 23. Nic Claxton (14 points) s'est illustré défensivement avec six contres. Les Nets (24 victoires, 12 défaites) occupent la deuxième place de la conférence Est derrière Boston (26 victoires, 10 défaites). Charlotte (10 victoires, 27 défaites) est 14e. Dans cette conférence, Cleveland s'est imposé de justesse, 102-103, à Chicago avec 23 points de Caris LeVert, et conserve la quatrième place avec 23 victoires et 14 défaites. Chicago (16 victoires, 20 défaites) pointe en 10e position. A l'Ouest, la soirée a été marquée par le nouveau récital de Luka Doncic. Pour la troisième fois lors des cinq derniers matchs, le Slovène a passé le cap des 50 points. Cette fois, Doncic a mis 51 points, avec aussi 6 rebonds et 9 assists, lors du succès 125-126 de Dallas à San Antonio. Ce 6e succès de rang laisse les Mavericks au quatrième rang, avec 21 victoires et 16 défaites. San Antonio (12 victoires, 24 défaites) est 14e. Memphis a remporté le choc face à La Nouvelle-Orleans 116-101. Ja Morant a porté les Grizzlies avec 32 points, alors que Zion Williamson a été limité à 20 points après un 6/16 au tir. Les Grizzlies (22 victoires), troisièmes, reviennent à un succès des Pelicans, deuxièmes, alors que les deux équipes comptent le même nombre de défaites (13). Denver trône en tête avec 23 victoires et 12 défaites.