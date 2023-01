"On n'était pas nous-mêmes": Roberto Martinez revient sur le parcours difficile des Diables Rouges à la Coupe du Monde

Dans une interview donnée pour le journal "Het Laatste Nieuws", Robert Martinez est revenu sur le parcours délicat de notre équipe nationale pendant le Mondial au Qatar. L'ancien sélectionneur est notamment revenu sur les nombreuses rumeurs qui circulaient à propos de l'équipe belge durant la compétition.

C'est une interview dans laquelle le désormais ex-sélectionneur de l'équipe belge, Roberto Martinez, avait des choses à dire et à clarifier. Interrogé sur le niveau de jeu et les prestations décevantes des Diables Rouges, Roberto Martinez explique "(…) C'est le match contre le Maroc qui va encore me hanter longtemps. On n'était pas nous-mêmes. Un peu comme contre le Canada D'ailleurs. On n'était pas dans l'état pour remporter ces rencontres (…)" explique-t-il.

Le coach est également revenu sur les nombreuses rumeurs qui circulaient à propos de l'équipe belge. "(…) Le focus était mis sur la négativité. Et même des Fakes News ont pris de l'importance. Quand l'Equipe écrit que Jan Vertonghen et Eden Hazard se sont pris le chou, le groupe a eu l'impression que tous les médias sautaient sur l'information. Donc, on a décidé de prendre de la distance par rapport au monde extérieur. Le noyau a voulu montrer que le groupe est solide (…).".

Aujourd'hui sans club ni équipe, Roberto Martinez compte bien retrouver rapidement un banc et regoûter aux joies du succès.