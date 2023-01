Ivan Leko de retour à Hajduk Split comme entraîneur

(Belga) Ivan Leko est le nouvel entraîneur de l'Hajduk Split, a annoncé samedi le club croate.

L'ancien international croate, 44 ans, a signé un contrat jusqu'en 2025 avec son club formateur, qui l'a fait débuter chez les pros en 1996. "C'est un moment très spécial, émouvant", a réagi Leko dans un communiqué sur le site du club. "J'ai commencé à jouer au football à Hajduk, je savais que viendrait le jour où je deviendrais l'entraîneur du club. J'espère que beaucoup de belles choses nous attendent." Leko entraînait Shanghai Port, en Chine, jusque début décembre. Il avait rejoint le club qui s'appelait alors SIPG en 2020. Pour ce faire, le Croate avait quitté l'Antwerp alors qu'il était encore sous contrat. Leko avait pris la tête du 'Great Old' quelques mois plus tôt, parvenant à remporter la Coupe de Belgique. Avant cela, Leko avait entraîné Oud-Heverlee Louvain, Saint-Trond et le Club Bruges. Son nom avait été cité dans l'enquête sur le Footballgate. Après son départ du Club, il avait entraîné Al-Aïn, aux Emirats arabes unis. (Belga)