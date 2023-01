Beckenbauer n'assistera pas à l'enterrement de Pelé en raison de son état de santé

La légende du football allemand Franz Beckenbauer a déclaré que sa santé ne lui permet pas d'assister aux funérailles de Pelé mardi.

"J'aimerais le faire, mais malheureusement, ma santé ne me permet pas un vol aussi long. J'accompagnerai dans mon cœur mon ami lors de son dernier voyage", a déclaré Beckenbauer dimanche au journal Bild am Sonntag.

Pelé, triple vainqueur de la Coupe du monde, et Beckenbauer, champion du monde comme joueur et comme entraîneur, ont joué ensemble au New York Cosmos dans les années 70. Beckenbauer, 77 ans, a affirmé que Pelé était "comme un frère" pour lui, même s'ils n'avaient pas eu beaucoup de contacts ces dernières années en raison de leur état de santé. "Mais une amitié comme celle-là dure toute la vie. Après tout, il nous reste de beaux souvenirs", a ajouté l'ancien défenseur.

Pelé est décédé jeudi à l'âge de 82 ans dans un hôpital de Sao Paulo après avoir lutté contre un cancer du côlon. Les funérailles se tiendront mardi dans sa ville natale, Santos. Beckenbauer est rarement apparu en public ces dernières années en raison de diverses affections. Il ne s'est pas rendu au Qatar pour la Coupe du monde.