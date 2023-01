Des retrouvailles glaçantes: Hugo Lloris et Emiliano Martinez échangent une poignée de main peu amicale (vidéo)

À l'occasion de la 18e journée de Premier League, Tottenham affronte Aston Villa. Une affiche qui sonne comme les retrouvailles entre Hugo Lloris et Emiliano Martinez. Après la finale perdue face à l'Argentine et les gestes provocants de Martinez, Hugo Lloris n'a pas su cacher sa rancœur au moment de serrer la main du gardien dans le couloir.

C'est une poignée de main qui risque bien de faire le tour des réseaux sociaux. L'affiche entre Tottenham et Aston Villa offre en effet les retrouvailles entre les deux gardiens de la dernière finale de Coupe du Monde, Hugo Lloris et Emiliano Martinez.

Alors que les deux équipes sont dans le tunnel avant de rentrer sur la pelouse, on peut voir le gardien argentin échanger une poignée de main plus que glaciale avec le portier français. On aperçoit le visage d'Hugo Lloris pas forcément ravi de recroiser celui de Martinez.

À noter que pour ce match, le gardien argentin est laissé sur le banc par son entraîneur, Unai Emery.

La vidéo ci-dessous :