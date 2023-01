Quatre Tremplins : Halvor Egnor Granerud double la mise à Garmisch-Partenkirchen

(Belga) Le Norvégien Halvor Egner Granerud a remporté la deuxième étape de la prestigieuse Tournée des Quatre tremplins de saut à ski à Garmisch-Partenkirchen dimanche, trois jours après s'être imposé dans la première manche à Oberstdorf.

Granerud, 26 ans, s'est imposé avec des bonds à 140 et 142 m pour un total de 303,7 points. Il a signé la 16e victoire de sa carrière sur le circuit mondial, devant le Slovène Anze Lanisek (297,3 pts) et le Polonais Dawid Kubacki, leader du classement général de la Coupe du monde (294,4 pts). Au classement général de la Tournée avant les deux étapes autrichiennes d'Innsbruck mercredi et de Bischofshofen vendredi, Granerud compte désormais une solide avance de 26,8 points sur Kubacki et de 40,1 points sur le Polonais Piotr Zyla, seulement 6e (277 pts) dimanche. Le tenant du titre, le Japonais Ryoyu Kobayashi, seulement 15e à Oberstdorf, a terminé 19e (248,8 pts). (Belga)