"Nous devrions être ceux qui paient le plus d'impôts": un joueur du Barça estime que les footballeurs devraient payer plus que les autres

Hector Bellerin n'est pas un footballeur tout à fait comme les autres. Connu pour ses nombreux engagements humanitaires, l'Espagnol s'est exprimé sur la vie privilégiée que les footballeurs mènent dans une interview accordée au média catalan "Ara".

"Nous, les footballeurs, sommes les personnes qui devraient payer le plus d'impôts. Je viens d'une famille où il y avait des mois où nous devions faire l'impossible pour pouvoir manger. Je continue à vivre avec des gens comme ça, avec des amis, des amis de la famille", explique-t-il.

Dans une société capitaliste et dans une bulle où la plupart de ses collègues affichent leur fortune, le joueur continue à avoir les pieds sur terre. "Nous n'avons pas besoin d'autant de choses que nous le pensons et je vis une vie très normale. Nous vivons dans un monde capitaliste, très axé sur le fait d'acheter et d'avoir de plus en plus de choses, mais cela ne vous mène nulle part. Si vous avez déjà une voiture, pourquoi en avoir besoin de dix ?", s'interroge le latéral.

Avant d'en venir à la relation que les footeux entretiennent avec les fans, qui se détériore selon lui. "Je pense que nous, les footballeurs, sommes en train de perdre notre relation avec les fans. Nous, les footballeurs, sommes déshumanisés, dans une bulle".

Un discours qui détonne dans le monde du foot.