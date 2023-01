BNXT League : Anvers Giants furieux de voir son Américain Royce Hamm rompre son contrat

(Belga) Anvers Giants s'est dit furieux d'avoir appris lundi que son intérieur américain Royce Hamm a décidé de ne pas revenir jouer pour ses couleurs.

Royce Hamm, 23 ans, 2m06, tourne à 10,9 pts et 5,3 rebonds de moyenne en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, depuis le début de saison avec les Giants, pour 22,1 minutes de jeu par match. "Le lendemain du match de Noël contre Okapi Alost, nous avons été contactés par Pete Mickeal (l'agent du joueur, ndlr) pour nous dire que Royce souhaitait résilier son contrat en payant un buy-out parce qu'il avait une offre d'un autre club", a expliqué le club anversois qui a marqué son désaccord. Royce Hamm a pourtant informé son agent qu'il ne retournerait pas à Anvers. "Nous sommes très choqués par la tournure des événements et y voyons aussi une action très claire pour déstabiliser notre club. Le conseil d'administration examinera les poursuites judiciaires à entreprendre contre le joueur et son agent dans les prochains jours. Le club tente toujours de convaincre Royce et son agent de poursuivre la saison à Anvers Giants, faute de quoi le staff sportif sera contraint de chercher un remplaçant digne de ce nom", a ajouté le club anversois sachant que Pete Mickeal dirige l'agence de joueurs Mickeal Sports Group avec Ernie Cambo, le nouveau président de Liège Basket. (Belga)