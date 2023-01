L'Italien Sacha Modolo, vainqueur d'étapes sur le Giro, pend son vélo au clou

(Belga) Sacha Modolo a décidé de mettre un terme à sa carrière de cycliste professionnel. L'Italien l'a annoncé en publiant une vidéo sur Youtube retraçant ses plus belles victoires.

"Avec la fin de 2022, se termine aussi ma carrière cycliste, un voyage de 28 ans", a écrit Modolo, 35 ans. "C'était beau, tu vas me manquer". Modolo avait commencé sa carrière en 2010 au sein de Colnago-CSF Inox, s'illustrant d'emblée avec une quatrième place à Milan-Sanremo. Il a roulé notamment pour Lampre-Merida, UAE Team Emirates, EF Education First et Alpecin-Fenix. Il a disputé sa dernière saison sous les couleurs de Bardiani-CSF-Faizanè. Ce sprinteur a engrangé 47 victoires dans sa carrière, dont deux étapes du Tour d'Italie 2015. Il s'est également adjugé deux étapes des Trois jours de La Panne-Coxyde en 2014 et une étape du Tour de Suisse en 2015. Modolo a disputé treize Grands Tours dans sa carrière (dix fois le Giro, deux fois la Vuelta et une fois le Tour). (Belga)