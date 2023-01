Ales Loprais déclaré vainqueur en camion, Guillaume De Mévius 4e en T3, prototype léger

(Belga) Le Tchèque Ales Loprais a remporté la 2e étape du Dakar en camion lundi à l'issue d'un tronçon chronométré de 430 km entre Sea Camp et Alula, en Arabie saoudite.

Le Néerlandais Janus Van Kasteren (Iveco) avait franchi la ligne en premier mais a été sanctionné d'une pénalité de 15 minutes. Il avait 13:10 d'avance alors sur Loprais, sa pénalité le rétrograde au 2e rang à 1:50. Leader au classement général, le Tchèque Martin Macik réalise une mauvaise opération en concédant près d'une heure et demie (1h19:46) et doit céder son leadership à Ales Loprais. Igor Bouwens a réussi à terminer à 43 minutes et 59 secondes du vainqueur du jour, en 5e position provisoire et navigue à 1 heure 34 minutes et 8 secondes au général (7e des camions arrivés lundi). En SSV OT3, Guilaume De Mevius (Buggy) a pris la 4e place à 8:29 de l'Américain Mitchell Guthrie, vainqueur du jour devant le Chilien Francisco Lopez Contardo, 2e à 1:25, qui conserve cependant la tête au classement général. Le pilote belge, victime de deux crevaisons lundi, conserve sa troisième place au général à 8:53 du Chilien. "L'étape était longue avec pas mal de cailloux et peu de passages où l'on pouvait vraiment rouler à fond. La vitesse moyenne était plutôt basse. J'ai crevé deux fois pendant les 100 premiers kilomètres. C'était impossible ensuite de tenir le même rythme sans roue de secours. Il a fallu être un peu plus prudent, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Je suis content de ce début de Dakar", a confié Guillaume De Mévius. (Belga)