"Vraiment, les gens sont méchants": Patrick Evenepoel se confie sur la haine dont a été victime son fils Remco après son mariage

Patrick Evenepoel, le père de Remco Evenepoel, était l'invité d'Antonio Solimando ce matin depuis le Westrand de Dilbeek, là où le cycliste a été accueilli en héros il y a 3 mois, juste après avoir reçu le titre de champion du monde.

"Ça a été exceptionnel, ça a été très très vite et n'importe quel papa ou n'importe quel parent est fier de son enfant lorsqu'il réussit quelque chose, dans n'importe quel domaine", a confié Patrick après l'année incroyable qu'il a vécue aux côtés de son fils.

Mais malgré le succès et la multiplication des exploits sportifs, le champion cycliste parvient à garder les pieds sur terre.

"Les gens qui connaissent Remco très bien savent qu'il aime tout le monde, qu'il est positif avec tout le monde, sauf les gens qui sont un peu plus impolis ou qui n'ont pas de respect pour ce qu'il a réalisé. Naturellement, ça, il n'aime pas tellement, mais pour le reste, il reste la personne telle que nous l'avons élevé", a encore expliqué son papa.

Il s'est également confié sur un moment important de la vie de Remco : son mariage avec Oumi. Le cycliste a dû faire face à une vague de haine sur les réseaux sociaux, notamment après avoir porté une tenue traditionnelle marocaine le jour de son mariage. Il reconnaît qu'il avait lui-même certains a priori, mais il a appris à connaître sa belle-fille et les parents de celle-ci. Il délivre aujourd'hui un très beau message :

"On doit être honnêtes : aussi bien ma femme et moi que les parents d'Oumi (l'épouse de Remco, NDLR), ils ont eu des questions, on avait des idées qui étaient mal placées peut-être. Mais en fin de compte, ce qui est le plus important, c'est qu'ils soient heureux. Et les deux cultures, on s'est mis ensemble et on a eu une semaine inoubliable, avec du respect des deux côtés. Je crois que les gens devraient vraiment s'imaginer comment ça peut se passer. Si Remco a mis les vêtements (traditionnels marocains, NDLR), cela n'a duré que 10 minutes, mais c'est une tradition dans les familles marocaines. Et pourquoi pas ? Ce ne sont que des vêtements !"

Désormais, Remco se protège davantage des réseaux sociaux :

"Vraiment, les gens sont méchants. Beaucoup de parents doivent réaliser que leur enfant peut venir à la maison avec une personne d'une autre origine. Avant de critiquer les autres, les gens doivent réaliser que cela peut se passer chez eux", a expliqué Patrick Evenepoel.