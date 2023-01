Ski alpin: Mikaela Shiffrin a l'occasion d'écrire l'histoire à Zagreb

Vainqueure de trois courses la semaine dernière, l'Américaine Mikaela Shiffrin a l'occasion d'égaler l'emblématique record de victoires en Coupe du monde de sa compatriote Lindsey Vonn lors de deux slaloms à Zagreb mercredi et jeudi.

Avec 80 victoires, Shiffrin n'est plus qu'à deux unités du record féminin de Vonn (82), retraitée depuis 2019.

Ces derniers temps, Shiffrin a accéléré le rythme, remportant les quatre dernières courses du circuit mondial: le super-G de Saint-Moritz (Suisse) le 18 décembre, avant un magnifique triplé la semaine dernière en Autriche à Semmering (deux géants et un slalom).

A seulement 27 ans, la marque de sa compatriote lui tend les bras, dès Zagreb peut-être, ou alors samedi et dimanche avec deux géants à Kranjska Gora (Slovénie), voire le 19 janvier à Flachau (Autriche) lors d'un nouveau slalom, pour un enchaînement qui lui est hyper favorable.

Elle devrait ensuite s'attaquer au record absolu du Suédois Ingemar Stenmark (86 succès).

Phénomène aux quatre gros globes de cristal, deux titres olympiques et six titres mondiaux, Mikaela Shiffrin marque l'histoire de son sport et peut prétendre devenir la plus grande référence de l'histoire du ski alpin.

Mais la championne de Vail (Colorado) n'aime pas les chiffres ou les comparaisons, et esquive les questions sur ses prouesses pourtant relayées par son entourage.

"Je n'ai pas grand-chose à dire sur le chiffre de 80 victoires", avait-elle évacué après sa victoire sur le slalom de Semmering jeudi dernier.

Si elle veut rattraper Vonn jeudi, Shiffrin devra surtout dompter la piste Sljeme de Zagreb, où les conditions de neige sont mauvaises année après année.

Malgré le "contrôle neige" positif de la Fédération internationale de ski (FIS) la semaine dernière, l'enneigement 100% artificiel s'annonce catastrophique en raison des températures clémentes sur la colline croate qui culmine à 1.000 mètres d'altitude seulement.

En neuf départs en slalom à Zagreb, Shiffrin s'est imposée à quatre reprises, la dernière fois en 2019.

Sa grande rivale Petra Vlhova s'annonce comme la skieuse à battre après avoir gagné les trois dernières courses dans la capitale croate. Cette saison, la Slovaque est cependant moins en vue et n'a pas réussi à faire mieux que 3e entre les piquets serrés.

Les Bleues se présentent eux en nombre, une rareté ces dernières années, avec l'expérimentée Nastasia Noens et les jeunes Clarisse Brèche, Doriane Escané, Marie Lamure et Chiara Pogneaux.

. Programme de la Coupe du monde femmes de ski alpin de Zagreb:

Mercredi 4 janvier: slalom, première manche à 12h30, seconde manche à 16h30

Jeudi 5 janvier: slalom, première manche à 15h00, seconde manche à 18h00