L'athlète français Mahiedine Mekhissi, triple médaillé olympique, prend sa retraite

(Belga) L'athlète français Mahiedine Mekhissi, triple médaillé olympique sur 3.000 m steeple, a annoncé mardi au journal L'Equipe qu'il mettait un terme à sa carrière à 37 ans.

"J'arrête parce que l'envie n'est plus là. Je ne prends plus de plaisir à aller m'entraîner. J'ai senti que c'était le moment de dire stop", a-t-il déclaré au quotidien sportif. Mekhissi possède l'un des plus beaux palmarès de l'athlétisme français avec trois médailles aux Jeux Olympiques (argent en 2008 à Pékin et 2012 à Londres, bronze en 2016 à Rio) et deux aux Championnats du monde (bronze en 2011 et 2013) sur 3.000 m steeple. Il compte également cinq titres de champion d'Europe (quatre sur 3.000 m steeple en 2010, 2012, 2016, 2018, un sur 1.500 m en 2014). Depuis son dernier titre européen en août 2018, Mekhissi avait connu plusieurs blessures, notamment à un tendon d'Achille, et n'avait plus retrouvé le niveau international. (Belga)