Le Polonais Dawid Kubacki s'impose dans la 3e épreuve de la Tournée des Quatre Tremplins

Dawid Kubacki s'est offert la victoire mercredi à Innsbrück, en Autriche, dans la 3e des quatre épreuves de la Tournée des Quatre Tremplins de saut à ski. Le Polonais a devancé le Norvégien Halvor Egner Granerud, lauréat des deux premiers rendez-vous à Oberstdorf et Garmisch-Partenkirchen. Kubacki a réalisé des sauts de 127 et 121,5 m et obtenu le total de 265,2 points. Garnerud malgré un second saut à 133 m, le premier ayant été mesuré à 123 m, a échoué à 3,5 points (261,7) du Polonais. Le Slovène Anze Lanisek a complété le podium avec 258,8 points après des sauts de 127 et 121,5 m.

Kubacki, qui avait pris la 3e place dans les deux premiers concours, conforte sa position de leader de la Coupe du monde. Il possède 870 points et devance Lanisek (742) et Granerud (696). Au classement de la Tournée, Granerud reste confortablement en tête avec 878 points pour 855 à Kubacki et 824 à Lanisek. Vendredi, Bischofshofen, en Autriche, accueille la 4e et dernière étape de la Tournée des Quatre Tremplins.