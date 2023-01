Nouvelle victoire au Dakar pour Martin Macik en camion, Igor Bouwens 15e

(Belga) Le Tchèque Martin Macik (Iveco) a décroché sa 4e victoire dans le Dakar 2023 dans la catégorie camion après avoir remporté la 4e étape, longue de 425 km autour de Ha'il, mercredi en Arabie saoudite. Igor Bouwens (Iveco) s'est classé 15e.

Macik s'est imposé en 5h10:23 avec 8:50 d'avance sur le Néerlandais Mitchel van den Brink (Iveco). Le Tchèque Ales Loprais (Praga) a lui pris la 3e place à 9:22 de son compatriote. Loprais conserve cependant la tête du classement général et devance le Néerlandais Martin Vandenbrink de 27:22. Le Tchèque Jaroslav Valtr (Tatra), 8e de l'étape à 43:24, occupe lui la 3e place à 28:17. Macik est 4e à 39:37. Igor Bouwens a lui connu une journée plus compliquée et a pris la 15e place à 1h37:03. Au classement général, il pointe à une 8e place provisoire à 3h07:18 de Loprais. (Belga)